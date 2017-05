Neto de Zagallo é baleado em tentativa de assalto no Rio

Paulo Roberto Rodrigues Zagallo, de 28 anos, neto do ex-técnico Zagallo, foi baleado no braço neste domingo, em uma tentativa de assalto no bairro da Tijuca, na zona norte do Rio de Janeiro. Ele foi levado ao hospital Pasteur, no bairro do Méier, na zona norte da capital e passa bem.

De acordo com a assessoria de imprensa da Polícia Militar, os policiais do 4º Batalhão, de São Cristóvão, na zona central da cidade, socorreram o neto de Zagallo, que foi encontrado baleado em seu carro. “Os suspeitos fugiram antes da chegada das viaturas, sem roubar nada”, informou a PM. Houve busca aos criminosos, “mas não há registro de prisão até o momento”, diz um comunicado.

Uma postagem, divulgada pelo jovem na tarde deste domingo, revelou alguns detalhes de como ocorreu a abordagem dos criminosos. Paulo Roberto Zagallo diz que dois homens em uma moto chegaram perto do vidro do carro anunciando o assalto quando ele levava seu amigo de volta para casa, na madrugada deste domingo. Não houve reação, segundo o neto de Zagallo: “Ele parou do lado da minha janela e apontou a arma. Quando fui abrir a porta para sair do carro, o automóvel andou um pouco para frente. A reação do bandido foi atirar”. O jovem ainda ressalta que a bala atingida no braço chegou a afetar duas costelas, mas que não será necessário nenhum procedimento cirúrgico.

(Com Estadão Conteúdo)