Nem Flamengo, nem Vitória: Marinho deixará o Brasil

O atacante Marinho, destaque do Vitória no Brasileirão e conhecido por suas hilárias entrevistas, era o jogador mais cobiçado do futebol nacional, mas não permanecerá no Brasil. Apesar do interesse de diversos clubes, especialmente do Flamengo, o jogador de 26 anos anunciou nesta quinta-feira que aceitou uma “proposta surreal” do exterior.

Sem revelar o clube, Marinho se emocionou em um pronunciamento no Barradão, em Salvador. “A gente está fechando um ciclo aqui. A proposta que eu tive é surreal para o Brasil. O Vitória fez uma proposta, mas não chegou nem perto.”

O atacante, autor de 12 gols no Brasileirão pela equipe baiana, se disse muito grato ao Vitória e feliz pelas propostas que recebeu do futebol brasileiro, mas que “não tem como” recusar o convite do exterior.

Marinho tinha contrato com o Vitória até 2018, com multa rescisória estipulada em 5 milhões de euros (cerca de R$ 17 milhões). Seus direitos econômicos estavam entre Vitória, Cruzeiro e uma empresa que o representa.

Seu destino deve ser o futebol da China, que já havia demonstrado interesse no atleta no fim do ano passado. Assim como nos anos anteriores, os clubes chineses investiram pesado na contratação de atletas de renome na América do Sul e na Europa: o brasileiro Oscar, ex-Chelsea, o argentino Carlos Tevez, do Boca Juniors, e o belga Axel Witsel, do Zenit, já fecharam com clubes do país.

