Nelsinho Piquet perde pódio em Le Mans por irregularidade

O piloto brasileiro Nelsinho Piquet e o time Vaillante Revellion foram desclassificados das 24 Horas de Le Mans nesta segunda-feira, por irregularidades detectadas horas depois da bandeirada final na França.

A equipe, que também contou com os pilotos David Hansson, da Dinamarca, e Mathias Beche, da Suíça, havia terminado a prova na terceira posição na classificação geral, e em segundo na categoria LMP2 (protótipos).

Segundo os comissários da prova, a equipe modificou o carro para ter acesso ao motor de arranque, comprometendo uma peça homologada.

Por causa da eliminação, outro brasileiro ganhou lugar no pódio da categoria LMP2: André Negrão, que assumiu a terceira colocação (quarta no geral) com o time Signatech Alpine Matmut. Negrão teve como companheiros de equipe os pilotos franceses Pierre Ragues e Nelson Panciatici.

(Com Gazeta Press)