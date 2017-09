NBA: Wade acerta com Cavaliers e refaz parceria com Lebron

O Cleveland Cavaliers, atual vice-campeão da NBA, contratou mais um importante reforço na luta para desbancar o Golden State Warriors. Depois de acertar sua saída do Chicago Bulls, o ala/armador Dwyane Wade decidiu se juntar novamente a LeBron James, em Ohio, e reeditar a dupla bicampeã da liga pelo Miami Heat.

O acordo não pode ser finalizado até a noite desta quarta-feira, quando a rescisão entre Wade e Bulls será formalizada, mas a decisão do jogador já foi tomada, segundo informações de veículos como a ESPN e o Yahoo Sports.

Wade tinha contrato de mais um ano com o Bulls, pelo qual receberia 23,8 milhões de dólares (cerca de 75 milhões de reais). O time de Chicago, no entanto, não tinha interesse em mantê-lo, já que deverá brigar pelas últimas posições da liga, assim como o jogador não tinha desejo de permanecer para a temporada. Por isso, chegaram a um acordo para que o vínculo fosse rompido, mediante o pagamento de cerca de 15 milhões de dólares (47 milhões de reais) pela franquia ao atleta.

Os números e os detalhes da ida de Wade para o Cavaliers só serão conhecidos na quarta-feira, mas o jogador deverá assinar contrato de apenas uma temporada, pela qual receberá 2,3 milhões de dólares. Aos 35 anos, esta pode representar uma das últimas oportunidades para ele faturar seu quarto título da NBA (venceu em 2005/2006, 2011/2012 e 2012/2013).

Para ficar com Wade, o Cavaliers precisou vencer a concorrência de alguns rivais. De acordo com a imprensa americana, o Miami Heat, equipe na qual o jogador atuou por 13 anos, o San Antonio Spurs e o Oklahoma City Thunder, fortes concorrentes do Warriors na Conferência Oeste, também queriam ficar com o veterano. Nesta temporada, o Cleveland perdeu um de seus principais jogadores, Kyrie Irving, que se transferiu ao Boston Celtics.

