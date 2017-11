NBA: Sob o comando de Irving, Celtics fatura 15ª vitória seguida

Sob o comando de Kyrie Irving, o Boston Celtics fez mais uma vítima na noite deste sábado. Fora de casa, o melhor time da temporada regular da NBA até agora venceu o Atlanta Hawks, lanterna da Conferência Leste, por 110 a 99. Foi a 15ª vitória consecutiva do time.

O novo triunfo do Celtics teve a liderança de Irving, autor de 30 pontos, quatro rebotes e cinco assistências. Ele contou com o apoio de Jaylen Brown, com sua melhor performance na competição: 27 pontos e quatro rebotes, em seu segundo ano na NBA.

Com 15 vitórias em 17 jogos, o Celtics igualou seu melhor início de campeonato na história da franquia. Trata-se ainda da quinta maior sequência invicta da equipe.

Confira os resultados da noite deste sábado:

Charlotte Hornets 102 x 87 Los Angeles Clippers

Orlando Magic 85 x 125 Utah Jazz

Atlanta Hawks 99 x 110 Boston Celtics

Philadelphia 76ers 116 x 124 Golden State Warriors

Memphis Grizzlies 83 x 105 Houston Rockets

Dallas Mavericks 111 x 79 Milwaukee Bucks

Portland Trail Blazers 102 x 90 Sacramento Kings