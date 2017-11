NBA: Oklahoma City é equipe que mais paga no mundo do esporte

O Oklahoma City Thunder é oficialmente a equipe mais bem paga do mundo dos esportes em 2017. A informação é do portal Sporting Intelligence, responsável pela Pesquisa Global dos Salários Esportivos. O ‘top 3’ é composto apenas de times da NBA, principal liga americana de basquete, e o primeiro clube de futebol da lista é o Barcelona, quarto colocado.

A franquia de Oklahoma chegou ao topo da lista nesta temporada após reforçar seu elenco. A chegada de Paul George, Carmelo Anthony, Steven Adams e a manutenção do melhor jogador da temporada Russell Westbrook contribuíram para que a equipe atingisse o número de 9,3 milhões de dólares (cerca de 30 milhões de reais) de salários anuais. O Cleveland Cavaliers, de LeBron James, é o segundo colocado, com cerca de 9 milhões de dólares anuais (29 milhões de reais). Já o atual campeão da NBA, Golden State Warriors, é o terceiro, com 8,9 milhões de reais (28,6 milhões de reais).

O Barcelona é o primeiro clube de futebol a entrar na lista. Na quarta colocação, a equipe de Lionel Messi e Luis Suárez tem pagamentos anuais de 8,5 milhões de dólares (27,3 milhões de reais). Em quinto lugar está o Paris Saint-Germain, do brasileiro Neymar. A equipe gasta cerca de 8,4 milhões de dólares (27 milhões) com vencimentos.

Charlotte Hornets, Portland Trail Blazers e Los Angeles Clippers estão na sexta, sétima e oitava posições, respectivamente. O Real Madrid é o nono colocado, enquanto o New Orleans Pelicans está no décimo lugar.

Assim, a média de salários da NBA segue sendo a maior do mundo esportivo, com cerca de 7,3 milhões de dólares (23,5 milhões de reais). A MLB (liga americana de beisebol) está na segunda posição (4,5 milhões de dólares, cerca de 14,5 milhões de reais). Dentre as ligas de futebol, o Campeonato Inglês segue como o mais rico do mundo, com 3,5 milhões de dólares (R$ 11 milhões). Nas ligas femininas, a mais bem paga é a WNBA, com média anual de 74.700 mil dólares (240.000 reais).