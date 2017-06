NBA: Neymar e Hamilton assistem juntos à vitória dos Warriors

A dupla de amigos Neymar e Lewis Hamilton chamou a atenção ao assistir a partida entre Golden State Warriors e Cleveland Cavaliers, na Oracle Arena, em Oakland, na noite deste domingo. Segundo jogo da série de finais da NBA, a equipe da casa levou a melhor, por 132 a 113. O jogador brasileiro preferiu não tomar partido entre os astros adversários na decisão Stephen Curry e LeBron James.

Além de admirar as belas jogadas, publicando vídeos e fotos em suas redes sociais, Neymar e Hamilton aproveitaram para conhecer alguns jogadores do Golden State. Após a partida, o perfil da equipe no Twitter publicou o encontro entre a dupla e o ala-pivô Draymond Green, assim como o momento em que o atacante entregou uma camisa do Barcelona para Kevin Durant, com o número 35, que estampa a camisa do ala.