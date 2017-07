NBA: Leandrinho é dispensado do Phoenix Suns

O brasileiro Leandro Barbosa não faz mais parte do Phoenix Suns, de acordo com o repórter Adrian Wojnarowski, da ESPN americana. O armador havia assinado com a franquia da NBA por duas temporadas, mas tinha apenas uma garantida. A intenção da equipe é liberar cerca de 3,5 milhões de dólares (cerca de 11,5 milhões de reais) na folha de pagamento para promover uma renovação.

Experiente, Leandrinho teve uma média de 6.3 pontos na última temporada da NBA. Na principal liga norte-americana de basquete, o brasileiro passou por cinco franquias (três vezes pelo Phoenix, 2003-2010, 2014 e 2017), incluindo o Boston Celtics, maior vencedor da liga, e o Golden State Warriors, onde foi campeão na temporada 2014-2015.

O armador se junta a mais um dos brasileiros ainda sem times definidos para a próxima temporada. Marcelinho Huertas, que foi trocado pelo Los Angeles Lakers para o Houston Rockets e logo depois dispensado; Anderson Varejão, dispensado pelo Warriors e Tiago Splitter, no Philadelphia 76ers mas sem futuro definido, são os atletas “free agent”, agentes livres, para fechar com outras franquias.

The Phoenix Suns are waiving guard Leandro Barbosa, league sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 3, 2017