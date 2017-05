NBA: Kyrie comanda virada e Cavaliers ficam perto da final

O Cleveland Cavaliers se recuperou da virada que levou no jogo 3 e nesta terça-feira bateu o Boston Celtics por 112 a 99, na Quicken Loans Arena, em Cleveland, no jogo quatro da série de final da Conferência Leste da NBA. Com o resultado, equipe de Ohio abriu 3 a 1 na série melhor de sete e ficou a uma vitória da vaga para a grande final na NBA, diante do já classificado Golden State Warriors.

Kyrie Irving foi o cestinha e grande destaque da noite, com 42 pontos. Sob seu comando, principalmente no terceiro quarto, os Cavaliers conseguiram uma virada incrível. LeBron James também contribuiu com 34 pontos e Kevin Love foi importante com um duplo-duplo: 17 pontos e 17 rebotes.

Pelo lado dos Celtics, que tinham larga vantagem até o intervalo, Avery Bradley foi o maior pontuador, com 19. A série retornará à Boston na próxima quinta-feira, no jogo 5. Os Celtics precisam vencer três jogos seguidos para avançar a decisão e tentar seu 18º título da NBA.

(com Gazeta Press)