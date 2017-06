NBA: Golden State Warriors sai na frente na série decisiva

zoom_out_map 1 /11 Stephen Curry durante o primeiro jogo da final da NBA entre Golden State Warriors e Cleveland Cavaliers- 01/06/2017 (Thearon W. Henderson/Getty Images) 2017 NBA Finais - Stephen Curry

O Golden State Warriors deu nesta quinta-feira o primeiro passo para recuperar o título da NBA, perdido na temporada passada para o Cleveland Cavaliers. Em Oakland, o time californiano derrotou o rival por 113 a 91 e abriu 1 a 0 na série que vai apontar o campeão da liga norte-americana de basquete.

A segunda partida será disputada no domingo, às 21h (horário de Brasília), também em Oakland. Há dois anos, os Warriors ganharam o título derrotando os Cavaliers na decisão. Em 2016, as equipes voltaram a se enfrentar na final, e o time de Cleveland deu o troco. O confronto atual é, portanto, um tira-teima entre as duas equipes mais fortes da NBA.

Quem esperava uma partida equilibrada nesta quinta-feira se decepcionou. No primeiro tempo, até que os Cavaliers conseguiram se manter no jogo, tendo ido para o intervalo com oito pontos de desvantagem (60 a 52). Nos dois quartos finais, no entanto, os donos da casa deslancharam e decidiram a partida muito antes do fim.

O grande astro do jogo foi Kevin Durant, que ainda busca seu primeiro título da NBA. O ala dos Warriors fez 38 pontos (foi o cestinha da partida), pegou oito rebotes e deu oito assistências. Nos Cavaliers, o craque LeBron James teve boa atuação, mas não foi o suficiente para ameaçar a vitória do adversário. Ele fez 28 pontos, com 15 rebotes e oito assistências.