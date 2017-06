NBA: Golden State vence segundo jogo contra Cleveland Cavaliers

O Golden State Warriors venceu na noite deste domingo a segunda partida contra o Cleveland Cavaliers, por 132 a 113. Na primeira partida das finais da NBA, na quinta-feira, o destaque foi Kevin Durant mas neste domingo quem brilhou foram Stephen Curry e Klay Thompson, na partida em Oakland. O jogo teve também grandes atuações de Durant novamente, e de LeBron James e Kevin Love.

O jogo teve audiência de luxo, como o brasileiro Neymar, do Barcelona, que assistiu o jogo ao lado do britânico Lewis Hamilton, piloto da equipe Mercedes de F1 – o brasileiro disse não torcer por nenhum dos finalistas, elogiando as estrelas Stephen Curry e LeBron James (trouxe camisas do Barcelona para presentear alguns jogadores).

O jogo

O Golden State Warriors venceu o primeiro quarto por 40 a 34. Sem se entregar, o Cleveland Cavaliers passou a errar menos e diminuiu a vantagem do rival no segundo quarto, que ganhou por 30 a 27. Nos dois últimos, o time da casa se sobressaiu e fez 35 a 24 e 30 a 25 para confirmar o resultado positivo.

zoom_out_map 1 /8 Stephen Curry e Kevin Durant do Golden State Warriors durante o confronto com Cleveland Cavaliers para a segunda partida da final da NBA - 04/06/2017 (Ezra Shaw/Getty Images) 2017 NBA - Stephen Curry e Kevin Durant

zoom_out_map 2 /8 LeBron James do Cleveland Cavaliers em lance contra o Golden State Warriors, na segunda partida da final da NBA - 04/06/2017 (Ezra Shaw/Getty Images) 2017 NBA Finals - LeBron James

zoom_out_map 3 /8 LeBron James do Cleveland Cavaliers em lance contra o Golden State Warriors, na segunda partida da final da NBA - 04/06/2017 (Ezra Shaw/Getty Images) 2017 NBA - LeBron James

zoom_out_map 4 /8 Stephen Curry do Golden State Warriors recebe o Cleveland Cavaliers para a segunda partida da final da NBA - 04/06/2017 (Ezra Shaw/Getty Images) Stephen Curry do Golden State Warriors recebe o Cleveland Cavaliers para a segunda partida da final da NBA - 04/06/2017

zoom_out_map 5 /8 O piloto Lewis Hamilton e o jogador Neymar assistem a segunda partida da final da NBA, entre o Golden State Warriors e o Cleveland Cavaliers 04/06/2017 (Ezra Shaw/Getty Images) 2017 NBA - Hamilton e Neymar

zoom_out_map 6 /8 LeBron James do Cleveland Cavaliers em lance contra o Golden State Warriors, na segunda partida da final da NBA - 04/06/2017 (Ronald Martinez/Getty Images) 2017 NBA - LeBron James

zoom_out_map 7 /8 Kevin Durant do Golden State Warriors recebe o Cleveland Cavaliers para a segunda partida da final da NBA - 04/06/2017 (Ezra Shaw/Getty Images) 2017 NBA - Kevin Durant

zoom_out_map 8/8 O piloto Lewis Hamilton e o jogador Neymar assistem a segunda partida da final da NBA, entre o Golden State Warriors e o Cleveland Cavaliers 04/06/2017 (Ezra Shaw/Getty Images) 2017 NBA - Hamilton e Neymar

Apesar da derrota, LeBron James deixou a quadra como grande destaque da sua equipe, com 29 pontos, 11 rebotes e 14 assistências. Pelos Warriors, Kevin Durant novamente fez a diferença, com 33 pontos e 13 rebotes. Stephen Curry, por sua vez, colaborou com 11 assistências.

Os dois finalistas da NBA voltarão a se encontrar na noite de quarta-feira, desta vez na Quicken Loans Arena, casa do Cleveland Cavaliers. É lá que o time de LeBron pretende se reerguer na final contra o seu rival das duas últimas decisões da NBA, em que teve uma derrota (2015) e uma vitória (2016).

(Com Gazeta Press)