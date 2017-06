NBA: Durant decide de novo e Warriors ficam a um passo do título

O Golden State Warriors está muito próximo de reconquistar o título da NBA, graças ao talento de Kevin Durant. O principal reforço do time na temporada foi mais uma vez decisivo na vitória sobre o Cleveland Cavaliers por 118 a 113, fora de casa, na noite desta quarta-feira. Os Warriors abriram 3 a 0 na final e agora só precisam de uma vitória para fechar a série melhor de sete.

O resultado aumentou a invencibilidade dos Warriors na pós-temporada: incríveis 15 vitórias consecutivas. Mesmo não sendo o cestinha da noite, Durant fez sete pontos consecutivos nos segundos finais, que decretaram a virada dos Warriors no jogo. O ala terminou o confronto com 31 pontos e oito rebotes. Ele foi “auxiliado” por Klay Thompson e Stephen Curry, que juntos marcaram 56 pontos.

Pela franquia de Ohio, LeBron James e Kyrie Irving tiveram grande atuação, mas não o suficiente para superar o time de melhor campanha da temporada. LeBron ficou perto de fazer um triplo-duplo, com 39 pontos, 11 rebotes e nove assistências. Irving contribuiu com 38 pontos.

Diferente das duas partidas anteriores, vencidas com facilidade pelos Warrior na Oracle Arena, em Oakland, o terceiro confronto das finais foi marcado pelo equilíbrio durante todo o tempo. Mas os Warriors aproveitaram o descanso de LeBron, que ficou quase dois minutos no banco, e fecharam o primeiro período por 39 a 32.

No segundo período, os Cavaliers voltaram a equilibrar o confronto, com LeBron James e Kyrie Irving fazendo juntos 22 pontos. Porém, a franquia californiana, também fazendo um jogo correto, não deu brechas ao adversário e foi para o intervalo vencendo por 67 a 61.

Empurrado pela torcida e precisando da vitória, o Cleveland Cavaliers retornou para o terceiro período disposto a virar a partida. E pela primeira vez nesta série final desde o primeiro período do jogo 1, os atuais campeões ficaram na frente do placar e foram para o último período com uma vantagem de cinco pontos (94 a 89).

No entanto, quando parecia que estava encaminhada a vitória dos Cavs (venciam por 113 a 107), a equipe de Ohio parou na defesa californiana e viu o Golden State Warriors virar a partida no fim e fechar o terceiro jogo da final em 118 a 113.

A primeira chance dos Warriors para conquistar o título da NBA acontecerá na próxima sexta-feira, às 22h (de Brasília), novamente na Quicken Loans Arena, em Ohio, palco da conquista da franquia californiana na temporada 2014-2015.

