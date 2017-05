NBA: com LeBron inspirado, Cavaliers saem na frente dos Celtics

Mesmo jogando fora de casa, o Cleveland Cavaliers derrotou o Boston Celtics, por 117 a 104, na noite de quarta-feira e abriu vantagem na abertura das finais da Conferência Leste da NBA, fazendo 1 a 0 na série melhor de sete.

A franquia de Ohio, que segue invicta nos playoffs com nove triunfos, foi comandada por LeBron James, cestinha com 38 pontos, além de nove rebotes. O astro contou com o auxílio do ala-pivô Kevin Love, que somou 32 pontos e 12 rebotes.

Pelo lado dos Celtics, os principais nomes foram Jae Crowder e Avery Bradley, com 21 pontos, cada. O armador Isaiah Thomas, destaque do time na temporada, alcançou um duplo-duplo, com 17 pontos e dez assistências.

O segundo jogo das finais do Leste entre Cleveland Cavaliers e Boston Celtics acontecerá na próxima sexta-feira, mais uma vez no TD Garden, no estado de Massachusetts. Na final da Conferência Oeste, o Golden State Warriors vai vencendo a série sobre o San Antonio Spurs por 2 a 0.

(com agência EFE)