NBA: Celtics vencem Wizards e chegam à final do Leste

O Boston Celtics, conduzido mais uma vez por seu craque Isaiah Thomas, venceu o Washington Wizards por 115 a 105, fechou a série por 4 a 3 e garantiu vaga na final da Conferência Leste, nos playoffs da NBA. Na decisão, os Celtics terão seu maior desafio na competição: o atual campeão Cleveland Cavaliers, de LeBron James e companhia. No lado Oeste, a decisão terá o Golden State Warriors, atual vice-campeão, e o San Antonio Spurs.

Discreto no último jogo, o “baixinho” Isaiah Thomas, de 1,75m de altura, brilhou no jogo 7. Cestinha da equipe, ele liderou o time com 29 pontos e 12 assistências. O armador de 28 anos viveu momentos difíceis após a morte da irmã, pouco antes do início dos playoffs, mas vem recuperando a boa fase e, mais uma vez, foi o líder da equipe mais vencedora da NBA, com 17 títulos.

O reserva Kelly Olynyk surpreendeu e foi o outro destaque do Boston, com 26 pontos, cinco rebotes e quatro assistências. Al Horford, por sua vez, contribuiu com 15 pontos, seis rebotes e cinco assistências. O time voltará à quadra na quarta-feira para o primeiro jogo da série contra o Cavaliers, em casa, pela final da Conferência Leste.

