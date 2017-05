NBA: Celtics reagem e vencem Cavaliers com cesta no fim

Uma arremesso da linha de três convertido no segundo final por Avery Bradley manteve o Boston Celtics na disputa por uma vaga na decisão da NBA. Na noite deste domingo, o maior campeão da liga (17 títulos) reverteu uma desvantagem que chegou a 21 pontos e venceu o Cleveland Cavaliers por 111 a 108, fora de casa. O time de Lebron James ainda lidera a série melhor de sete por 2 a 1 na final da Conferência Leste da NBA.

A cesta da vitória dos @Celtics no Jogo 3: das mãos de Avery Bradley, com fortes emoções até o último segundo! #NBAPlayoffs #ThisIsWhyWePlay pic.twitter.com/SjL3gT4Eq8 — NBA Brasil (@NBABrasil) May 22, 2017

A virada em Cleveland foi ainda mais surpreendente pelo fato de os Celtics não terem contado com seu principal jogador, Isaiah Thomas. O “baixinho” (1,75 m) vinha sendo o cestinha da equipe até agravar uma lesão no quadril direito no segundo jogo das finais e não atuará mais nesta edição da NBA.

Marcus Smart, justamente o substituto do astro lesionado,foi o cestinha dos Celtics neste domingo, com 27 pontos. Já Avery Bradley, que fez a cesta que definiu o triunfo por 111 a 108, terminou a partida com 20 pontos. Al Horford, com 16, o suplente Kelly Olynyk (15) e Jae Crowder (14) também tiveram atuações ofensivas importantes para os visitantes.

Os Cavaliers lideraram com boa folga os dois primeiros períodos do confronto e chegaram a abrir 21 pontos no terceiro quarto. Entretanto, o time de Boston reagiu de forma impressionante e chegou ao último quarto em desvantagem de apenas cinco pontos (87 a 82).

O fim de jogo foi absolutamente equilibrado e Kyrie Irving, do Cleveland, chegou a empatar o jogo em 108 a 108 para os anfitriões quando faltavam apenas dez segundos para o fim. Porém, novamente com a posse de bola para o último ataque, os Celtics chegaram ao triunfo graças a uma cesta “chorada” de Bradley, que viu a bola bater por três vezes no aro antes de cair.

Desta vez, LeBron decepcionou com apenas 11 pontos, embora tenha ajudado o time com seis rebotes e seis assistências. Já Kyrie Irving terminou o duelo como cestinha geral, com 29 pontos, enquanto Kevin Love veio logo atrás com 28 pontos, 21 deles em cestas de três pontos.

Os playoffs da NBA seguem nesta segunda-feira com o quarto jogo da final da Conferência Oeste. Em vantagem de 3 a 0, o Golden State Warriors encara o San Antonio Spurs, fora de casa, com a chance de assegurar vaga na grande decisão. Já o quarto jogo da série entre Cavaliers e Celtics será nesta terça-feira, novamente em Cleveland.

(com Estadão Conteúdo)