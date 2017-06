NBA: camisa usada por Stephen Curry bate recorde em leilão

A camisa usada por Stephen Curry, armador do Golden State Warriors no terceiro jogo da série final da NBA vale 446.000 reais (pouco mais de 135.000 dólares). A peça foi arrematada no leilão oficial da liga americana de basquete, e bateu recorde: tornou-se a venda mais cara da história no site da franquia.

O uniforme recordista foi usado na partida entre Warriors e Cleveland Cavaliers, em que o time de Curry venceu por 118 a 113. A última roupa a ser vendida por altos valores foi a usada por Kobe Bryant, em seu último All-Star Game, em 2016. Ela foi vendida por 330.000 reais.

Nesta temporada as três peças mais caras foram usadas no jogo 3 da série final. A segunda mais valiosa é a de LeBron James, comprada por 304.000, seguida pela camisa de Kevin Durant, 235.000 reais. O uniforme de Curry foi o mais vendido da liga americana de basquete.