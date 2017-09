NBA aprova reformulação do draft para evitar derrotas propositais

A NBA aprovou nesta quinta-feira uma mudança geral no sorteio do draft da liga, estabelecendo novas regras e alterando o seu funcionamento. A votação foi realizada nos últimos dois dias pelo comitê de governança da associação, em reunião na cidade de Nova York. A partir de 2019, quando a regra entrar em vigor, as equipes com as três piores campanhas da temporada terão a mesma chance de conseguir a primeira escolha geral. No modelo atual, o time com a pior performance possui maiores chances, com 25%, de ser premiado com a primeira escolha.

O propósito da mudança é evitar que as equipes percam propositalmente para ficar em último lugar na classificação, consequentemente tendo maiores possibilidades de conseguir a posição inicial no draft e fortalecer o time para o ano seguinte.

A temporada 2017/18 da NBA começa no próximo dia 17 de outubro. O primeiro duelo da temporada será entre o Cleveland Cavaliers e o Boston Celtics, equipes envolvidas em uma das maiores trocas da pré-temporada: a ida de Kyrie Irving para o time de Boston.

(com Gazeta Press)