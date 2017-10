NBA anuncia fim do confronto Leste x Oeste no All Star Game

A NBA, em conjunto com sua associação de jogadores (NBPA, em inglês) , anunciou nesta terça-feira, uma mudança geral no formato de disputa do All-Star Game da competição, jogo comemorativo que reúne as principais estrelas da liga de basquete no meio da temporada regular.

No novo modelo, cinco jogadores de cada conferência serão eleitos titulares, votados pelos torcedores, mídia e os próprios atletas da NBA. Os sete reservas serão selecionados pelo treinador de cada conferência. A partir daí, o mais votado de cada equipe será considerado capitão e irá escolher quem quiser para jogar em seu time, independentemente da conferência e do status de titular/reserva.

No antigo formato, após a votação de titulares e reservas, os jogadores tinham que representar a conferência de seus respectivos times, o que não permitia o confronto entre dois companheiros da mesma equipe, algo possível com o novo modelo. A outra mudança diz respeito ao propósito da partida comemorativa. Em 2018, cada time irá escolher uma instituição de caridade para receber doações e “apoiar os esforços locais”.

Um dos possíveis motivos para a modificação do All-Star Game é a grande concentração de talento no Oeste. Vários jogadores de renome dentro da liga migraram de uma conferência para outra nesta pré-temporada, com destaque para Paul George, Carmelo Anthony (que juntaram-se ao Oklahoma City Thunder), Jimmy Butler (que reforçou o Minnesota Timberwolves) e Dwight Howard (nova contratação do Charlotte Hornets).

Essa é a segunda grande mudança realizada na pré-temporada da associação. A principal liga de basquete do mundo já apresentou, anteriormente, uma reformulação em seu draft, para evitar derrotas propositais das equipes.

O All-Star Game de 2017/18 da NBA será disputado em Los Angeles, no Staples Center. Na temporada passada, o Oeste, capitaneado por Stephen Curry, derrotou o Leste, liderado por LeBron James, com o prêmio de MVP (jogador mais valioso) sendo entregue à Anthony Davis, pivô do New Orleans Pelicans.

(Com Gazeta Press)