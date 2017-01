Namorada de Amanda Nunes vence a primeira no UFC

A lutadora americana Nina Ansaroff parece ter se inspirado no ótimo momento de sua namorada, a brasileira Amanda Nunes, a campeã peso-galo feminino do UFC. Menos de um mês após o nocaute arrasador de Amanda sobre a estrela Ronda Rousey no UFC 207, Nina conquistou sua primeira vitória na organização ao bater a compatriota Jocelyn Jones-Lybarger, no “UFC: Rodriguez x Penn”, em Phoenix, nos Estados Unidos, neste domingo.

Nina Ansaroff, de 31 anos, é lutadora peso-palha e acumulava duas derrotas em seus primeiros compromissos no UFC. A primeira vitória veio por finalização com um mata-leão no terceiro round e foi comemorada com dedicatória a Amanda. “Acabei de ver minha namorada nocautear Ronda Rousey. Isso me motivou”, afirmou a atleta americana de origem macedônia, antes de receber um beijo de Amanda ainda no octógono.

Na luta principal da noite, o havaiano BJ Penn, ex-campeão dos leves e dos meio-médios, voltou ao octógono depois de dois anos e meio parado e foi atropelado pelo mexicano Yair Rodríguez. Penn, de 38 anos (14 a menos que o adversário) foi nocauteado no início do segundo round após uma sequência impiedosa de golpes na cabeça.