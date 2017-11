Nadal abandona Masters de Paris e é dúvida para o ATP Finals

Um dia depois de sofrer para vencer o uruguaio Pablo Cuevas por 2 sets a 1, o espanhol Rafael Nadal anunciou a sua desistência do Masters 1000 de Paris por causa de uma lesão no joelho direito. O número 1 do mundo enfrentaria o sérvio Filip Krajinovic nesta sexta-feira, pelas quartas de final, mas preferiu se preservar, visando os próximos campeonatos. E

“A dor durante o jogo foi muito grande”, revelou Nadal após a vitória sobre Cueva, que lhe assegurou a permanência na liderança do ranking da ATP até o final deste ano. Desta forma, a presença do número 1 do mundo na disputa do ATP Finals, torneio que reunirá os melhores tenistas da temporada, a partir do próximo dia 12, em Londres, é incerta.

Nadal negou que tenha desistido de Paris pensando no torneio que fecha o ano. “Não se trata de Londres, penso a longo prazo. Não posso competir nestas condições”, disse. Aos 31 anos de idade, Nadal se tornou o mais velho tenista a terminar uma temporada como líder do ranking da ATP. Agora fora da briga pelo título em Paris, ele informou que consultará um médico e realizará exames nos próximos dias para saber a gravidade da lesão em seu joelho.

Sem precisar atuar diante de Nadal para avançar às semifinais, Krajinovic, que veio do qualifying e é o atual 77º colocado do ranking mundial, terá como próximo adversário em Paris o vencedor da partida entre o argentino Juan Martín del Potro e o americano John Isner, também prevista para ser encerrada nesta sexta.