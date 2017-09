Nadador brasileiro sofre AVC e morre nos EUA

Morreu na última terça-feira o nadador Ramom Melo, ex-atleta do Flamengo. Aos 25 anos, o brasileiro sofreu um AVC, causado por um tumor cerebral. Segundo o jornal A Voz da Cidade, de Itatiaia (RJ), cidade onde Melo cresceu, o jovem sofreu um mau súbito enquanto praticava musculação em Dallas, cidade americana onde morava. Os pais do nadador viajaram para os Estados Unidos a fim de doar os órgãos do brasileiro.

O Flamengo publicou uma nota de pesar em seu site oficial nesta quarta-feira. “O Clube de Regatas do Flamengo lamenta profundamente o falecimento do ex-atleta da Natação Rubro-Negra, Ramom Melo. Ele conquistou a medalha de ouro pelo Mais Querido no revezamento 4×100 no Troféu Maria Lenk, em 2010, ao lado do campeão olímpico Cesar Cielo. O clube envia condolências à familia e amigos e agradece seu imenso esforço enquanto vestiu o Manto Sagrado”, escreveu.

Melo se mudou para os Estados Unidos para treinar e estudar na Universidade de Missouri, mas se formou em engenharia na Southern Methodist University, em Dallas. O brasileiro iniciou a carreira na natação no Clube Siderúrgica de Volta Redonda e passou pelo Minas Tênis Clube antes de chegar ao Flamengo.