Na torcida, pelo menos, deu Juventus de goleada…

A segurança não estava tão rigorosa. Para entrar na região em que as ativações dos patrocinadores e os shows aconteciam, os policiais pediam apenas para olhar as bolsas e mochilas. Quem estava sem nada entrava sem qualquer revista. Havia detectores de metal, mas que não eram usados na maioria das pessoas, apenas em algumas selecionadas pelos policiais.

Na Baía de Cardiff , local das fan zones da Uefa, a Juventus ganhou de lavada do Real Madrid . Os torcedores do time de Turim eram muito mais numerosos desde a manhã de sábado, pelo menos nove horas antes da partida, quando a aglomeração na área começou. Pessoas pintadas e até vestidas de zebra podiam ser vistas por todos os lados.

A cobertura do Millenium Stadium já estava fechada quando os portões foram abertos, medida de segurança tomada pela polícia de South Wales e pelo serviço de inteligência britânico para evitar ataques terroristas com drones, especialmente depois do ocorrido em Manchester no último dia 22.