Na mira do Real Madrid, Felipe pode dar mais lucro ao Corinthians

Em boa fase no Porto, o zagueiro Felipe, ex-jogador do Corinthians, desperta o interesse do Real Madrid. Segundo informação publicada pelo jornal português O Jogo, o clube espanhol negocia para contratar o brasileiro para o lugar de Pepe, que tem contrato apenas até junho deste ano e, ao que tudo indica, não deve renovar.

A negociação seria uma ótima notícia não apenas para o atleta, mas também para o Corinthians. Na venda para o Porto, em junho de 2016, o clube paulista ficou com 25% de uma futura transferência. À época, os portugueses pagaram 24 milhões de reais por 75% dos direitos econômicos do jogador.

As negociações entre Real e Porto, segundo o jornal português, estão avançadas. A equipe espanhola trata inclusive com o empresário de Felipe, Giuliano Bertolucci, sobre detalhes do contrato.

As atuações de Felipe tem sido bastante elogiadas, principalmente no Campeonato Português. O Porto está na segunda colocação, um ponto atrás do líder Benfica, e sofreu apenas 11 gols em 24 jogos, desempenho que coloca o time como a melhor defesa da competição. Antes do Real Madrid, Felipe despertou o interesse da Inter de Milão, segundo informações da imprensa italiana.

O jogador de 27 anos deixou o futebol brasileiro em maio de 2016, pouco antes do começo do Campeonato Brasileiro. Em sua primeira temporada na Europa, fez 35 jogos pelo Porto, sendo titular em todas, com três gols marcados e nenhum cartão vermelho. Além disso, Felipe não foi substituído em uma partida sequer. Com Felipe em campo, o Porto perdeu apenas quatro partidas, duas pela Liga dos Campeões, uma pelo Campeonato Português e uma pela Taça da Liga Portuguesa.

