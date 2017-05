Na estreia na segunda divisão, Inter vence o Londrina

O Internacional de Porto Alegre iniciou com vitória a sua campanha inédita na segunda divisão do Campeonato Brasileiro, neste sábado. O time gaúcho derrotou o Londrina por 3 a 0 no Estádio do Café, na cidade paranaense de mesmo nome. Os gols foram marcados pelo argentino D’Alessandro e pelo uruguaio Nico López (duas vezes).

Com o resultado, a equipe colorada assumiu a liderança do torneio com três pontos e três gols de saldo, à frente do Guarani de Campinas, que derrotou o Brasil de Pelotas por 2 a 0 na sexta-feira à noite. Outros quatro clubes também ganharam na primeira rodada e estão com três pontos (e um gol de saldo): Juventude, Santa Cruz, CRB e Vila Nova.

O Londrina volta a campo na próxima terça-feira contra o Brasil de Pelotas, no estádio Bento Freitas, em Pelotas (Rio Grande do Sul). Já o Inter recebe o ABC de Natal no próximo sábado no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre.