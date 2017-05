MotoGP: Valentino Rossi apresenta melhora após acidente

O piloto italiano Valentino Rossi sofreu um acidente em treino de motocross na última quinta-feira, em Pesaro e Urbino, na Itália, e teve de ser internado, na cidade de Rimini. A equipe Movistar Yamaha informou que o heptacampeão mundial da MotoGP apresentou melhora e pode receber alta ainda nesta sexta-feira.

Sem fraturas ou danos mais graves, o ídolo mundial da motovelocidade sofreu apenas leves lesões nos rins e no fígado e, de acordo com a equipe, passou a madrugada de quinta para sexta já com menos dor. “Valentino vai continuar a receber medicamos para a dor e, ao longo do dia, vai se submeter a outros exames. Se os resultados forem positivos, ele poderá ser dispensado do hospital ainda nessa sexta-feira”, informou a Movistar Yamaha.

Dono de sete títulos mundiais na categoria de elite da motovelocidade, além de outros dois em Mundiais de 125cc e 250cc, Rossi, de 38 anos, é o terceiro colocado da temporada da MotoGP, com 62 pontos, 23 atrás do líder, seu companheiro de equipe, Maverick Viñales.

A próxima etapa será disputada no dia 4 de junho, em Mugello, na Itália, mas ainda não é possível determinar se Rossi terá condições de disputá-la.

(com Estadão Conteúdo)