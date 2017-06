Morre torcedora da Juventus ferida em tumulto na final

Questa sera abbiamo perso per la seconda volta. Questa volta, però, non si tratta di una partita di calcio, non si tratta della perdita di un trofeo, ma si tratta della perdita di una vita umana, di uno di noi. È una nuova sconfitta, ben più grave e dolorosa, che fa davvero male, che vede morire non solo l'uomo, ma l'intera umanità. Per l'ennesima volta vince il terrorismo che ha instillato in noi il terrore, l'allarmismo. Ormai riesce a colpire indirettamente, creando ansia e paura, tanta paura.Stavolta senza l'uso di armi. Non possiamo continuare a permettere tutto ciò. Non possiamo più lasciar vincere la violenza e l'ignoranza. Riposa in pace Erika❤️

