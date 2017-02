Messi tinha vizinho barulhento. Solução: comprou a casa

Quem nunca sofreu com um vizinho barulhento na vida? Lionel Messi também enfrentou este problema, mas encontrou uma solução que nem todos conseguiriam: comprar a casa e se livrar do incômodo. Quem revelou a curiosa história foi um colega do argentino no Barcelona, o meia croata Ivan Rakitic, em uma entrevista repleta de detalhes curiosos sobre a vida pessoal dos atletas.

“Com meus vizinhos nunca tive nenhum problema. Não como Messi quando comprou uma casa no bairro de Castelldefels. O vizinho era um pouco barulhento e o Leo teve que comprar sua casa para ficar sossegado”, contou Rakitic à revista croata Novi List.

Na conversa, Rakitic, que antes atuou pelo Sevilla, disse ter estranhado as diferenças culturais entre os andaluzes e os catalães. “Em Sevilla são pessoas como nós, da Dalmácia (região do Mar Adriático que abrange Croácia, Bósnia e Montenegro). Não há pressa, as pessoas se sentam, tomam um café. As pessoas são amáveis e agradáveis, abertas. Na Catalunha, são como os suíços, moderados, não tão abertos. (…) Em Sevilla, quando você caminha pela rua, todos te cumprimentam, aqui as pessoas nem se olham.”

O jogador croata, no entanto, disse estar plenamente adaptado e satisfeito com a vida na Catalunha, ainda que não frequente os pontos turísticos. “Nunca estive nas Ramblas. Em Montjuic, por exemplo, fui duas vezes. Os pontos turísticos que conheço vi de cima do ônibus quando fomos celebrar títulos pelo Barcelona.”

Rakitic ainda humanizou as estrelas do trio MSN (Messi, Suárez e Neymar) e contou como foi a recente festa de aniversário de 30 anos do uruguaio. “Eles são como qualquer pessoa, nem tudo na vida do jogador é só glamour e festas loucas. O aniversário do Suárez foi como qualquer outro, compramos presentes, jantamos, conversamos, nos divertimos. A maioria dos atletas levou a família”. Na celebração, Neymar apresentou a namorada Bruna Marquezine aos companheiros.