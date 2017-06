Messi retribui elogios de Cristiano: ‘Se supera a cada ano’

Dias depois de Cristiano Ronaldo elogiar Lionel Messi publicamente, o argentino devolveu a gentileza. Concentrado com a seleção argentina para o clássico diante do Brasil, em Melbourne, na Austrália, Messi confirmou o que o português havia dito: não existe qualquer tipo de rivalidade entre eles além dos gramados.

“Eu sempre disse isso e ele também. (A rivalidade) é algo mais criado pela imprensa do que por nós. Cada um tenta fazer o melhor possível e dar o seu melhor. Cristiano é um grandíssimo jogador, que tem muitas qualidades, como todos sabem. Se supera ano após ano e por isso é um dos melhores do mundo”, afirmou Messi em entrevista à ESPN.

Na semana passada, Cristiano Ronaldo foi ainda mais enfático ao falar bem de seu principal concorrente aos prêmios de melhor do mundo. “Claro que gosto de vê-lo jogar, gosto de todos os bons jogadores. E Messi é um deles, é um craque”, disse. “Não digo que sou amigo de Messi, mas somos companheiros, compartilhamos muitos momentos. Nos prêmios, por exemplo. Nos últimos 10 anos, estivemos entre os três sempre, com exceção da última, que não foram os jogadores do Barcelona. Sempre que estamos juntos, temos uma relação muito boa.”