Messi não irá à festa da Fifa – que deve coroar Cristiano Ronaldo

Lionel Messi, o maior ganhador do prêmio de melhor do mundo da Fifa, não irá a Zurique, na Suíça, para a premiação desta segunda-feira, que deve coroar mais uma vez o português Cristiano Ronaldo. Pela manhã, o Barcelona surpreendeu ao divulgar um comunicando avisando que seus atletas (além de Messi, Gerard Piqué, Luis Suárez, Neymar e Andrés Iniesta estavam convidados) não iriam à cerimônia do Fifa’s Best. O clube catalão alega que irá priorizar a preparação para a partida de quarta-feira, diante do Athletic Bilbao, pelas oitavas de final da Copa do Rei.

Apesar do mal-estar causado à Fifa, o Barcelona agradeceu à entidade e ao novo presidente Gianni Infantino pelo convite e disse que o clube será representado na festa por seus dirigentes, incluindo o presidente Josep Maria Bartomeu. O Barcelona perdeu o jogo de ida diante do Athletic por 2 a 1 e por isso precisa da vitória no Camp Nou nesta quarta para avançar às quartas de final da Copa do Rei.

Messi, que venceu o prêmio da Fifa cinco vezes (de 2009 a 2012 e em 2015) este ano deve ser superado por seu eterno rival, Cristiano Ronaldo, vencedor do prêmio em 2008, 2013 e 2014. O português também já faltou uma vez à gala da Fifa: em 2011, tanto ele quanto o então treinador José Mourinho optaram por priorizar um jogo do Real Madrid e não foram à festa que coroou Messi e Pep Guardiola. O prêmio Fifa´s Best desta segunda-feira começa às 15h30 (horário de Brasília).

