Messi e Suárez se soltam e revelam intimidades em entrevista

Lionel Messi e Luis Suárez expuseram suas intimidades como nunca antes. Os inseparáveis amigos do Barcelona concederam nesta segunda-feira uma divertida entrevista ao programa uruguaio Por La Camiseta, do Canal 10, na qual fizeram piadas e revelaram hábitos curiosos. O encontro aconteceu na casa de Suárez, que é vizinho de Messi em Casteldefells, cidade próxima a Barcelona. Quase sempre tímido, Messi se soltou e revelou, entre outras coisas, que ele e Suárez fazem xixi sentados.

Em uma das brincadeiras do programa, Messi tinha de mostrar seus conhecimentos sobre Suárez. “Comida favorita? Todas”. “Sobremesa? Qualquer coisa com doce de leite.” Filme? Titanic.” Veio então, a pergunta mais surreal. “Posição para fazer xixi”. Messi então se volta para o amigo. “Você faz xixi sentado? Eu também”, disse, para surpresa do apresentador Rafa Cotelo e gargalhadas gerais. “É mais cômodo, você levanta de manhã, todo dormindo. É só colocar para baixo”, diverte-se o craque argentino. Ele, no entanto, deixou claro que mantém o hábito apenas em casa, não no vestiário do clube catalão.

Em outros trechos divertidos do papo, Messi criticou o mate servido por Suárez – a bebida tradicional na Argentina e no Uruguai é item obrigatório no vestiário do Barcelona. “Ele me dá todos os dias esse mate, então não posso falar mal…por mais que seja assim.” Em seguida, em uma partida de truco, houve um choque cultural. “Vamos jogar truco argentino, truco uruguaio eu não sei”, avisa Messi. “Que me importam os costumes?”, brinca o camisa 10 com o apresentador uruguaio.

Em outro momento, Messi e Suárez mostraram um gosto peculiar: ambos utilizam meias chamativas. Messi usava uma preta com bolas coloridas. “Eu nem tirei o tênis, mas você percebeu mesmo assim”, disse o craque. Depois, ele entrega Suárez. “Ele também tem cada meia…” Suárez, então, exibe uma meia com estampa do personagem Pato Donald. “Que vergonha”, exclama o apresentador.