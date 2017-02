Messi e Piqué cancelam atos publicitários após vexame

Foi impossível para os atletas do Barcelona sorrir nesta quarta-feira. A massacrante derrota para o Paris Saint-Germain, por 4 a 0, no Parque dos Príncipes, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões, abriu uma crise na equipe catalã, com o treinador Luis Enrique no centro das confusões. O ambiente ruim fez com que duas estrelas da equipe, Lionel Messi e Gerard Piqué, cancelassem compromissos publicitários nesta quarta.

Messi, inclusive, adiou uma viagem internacional: iria ao Cairo, no Egito, onde faria uma campanha de erradicação da hepatite C. O ato, que estava previsto para esta noite, foi adiado e não tem data prevista, afirmou uma porta-voz da organização do evento.

Este é o segundo adiamento do ato de apresentação do craque argentino como “embaixador” da causa da hepatite, que estava inicialmente previsto para dezembro, mas foi adiado por um atentado terrorista em uma igreja copta do Cairo, no qual morreram 29 pessoas.

Já Gerard Piqué desistiu de comparecer a um evento de nutrição esportiva, segundo informações do jornal Mundo Deportivo. A organização teria citado o “contexto esportivo” para justificar sua ausência. Piqué e Messi tiveram atuações muito abaixo da média na derrota por 4 a 0 em Paris.