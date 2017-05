Messi e Neymar desequilibram e Barcelona vence a Copa do Rei

O Barcelona contou com grande atuação do argentino Lionel Messi e de Neymar, cada um autor de um gol e de uma assistência, para vencer neste sábado, no estádio Vicente Calderón, o Alavés por 3 a 1 e conquistar a Copa do Rei da Espanha pela 29ª vez na história.

O camisa 10 do time catalão abriu o placar aos 30 minutos do primeiro tempo, após tabelar com o brasileiro. O modesto rival, marcando presença pela primeira vez na final da competição, empatou três minutos depois, em golaço de falta do lateral-esquerdo Theo Hernández.

Nos instantes finais da etapa inicial, Neymar balançou as redes, completando jogada em alta velocidade. Aos 48, o time ampliou com o atacante espanhol Paco Alcácer, após ter recebido passe de Messi, entre os defensores do Alavés.

O camisa 17, que substituiu o uruguaio Luis Suárez, entra para a história como o autor do último gol, em jogo oficial, do Vicente Calderón, de propriedade do Atlético de Madrid. Amanhã, lendas ‘colchoneras’, como Luís Pereira, Diego Forlán, e astros como Ronaldinho Gaúcho, Mauro Silva, entre outros, participarão de partida festiva de despedida do estádio.

O título da Copa do Rei, único conquistado na temporada pelo Barcelona, é também o último sob o comando de Luis Enrique. O técnico levou o clube ao título do torneio também nos últimos dois anos, além de ter sido campeão espanhol em 2015 e 2016, e da ‘Champions’ há dois anos, entre outras taças erguidas.

Além de Neymar, o Barcelona contou hoje com o zagueiro Marlon, ex-Fluminense, que ficou 90 minutos no banco de reservas. Pelo Alavés, que lutava para disputar a Liga Europa, o zagueiro Rodrigo Ely e o atacante Deyverson ficaram 90 minutos em campo.

Com o título do clube catalão, que já está classificado para a ‘Champions’, a última vaga da Espanha na competição secundária ficou com o Athletic Bilbao, sexto colocado no campeonato nacional, que se juntará assim a Villarreal e Real Sociedad.

(Com agência EFE)