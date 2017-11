Melo e Kubot perdem na decisão do ATP Finals

O brasileiro Marcelo Melo e o polonês Lukasz Kubot foram derrotados neste domingo na decisão de duplas do ATP Finals, que está sendo disputado na O2 Arena, em Londres, para o finlandês Henri Kontinen e o australiano John Peers, que se sagraram bicampeões do torneio. Líderes do ranking mundial, com condição já garantida até o fim do ano, o brasileiro e o parceiro caíram para a dupla número 2 da atualidade, por 2 sets a 0, com parciais de 6-4 e 6-2, em uma hora e dez minutos.

Ontem, Kontinen e Peers superaram o brasileiro Bruno Soares e o britânico Jamie Murray, também em sets diretos, com 7-6 (2) e 6-2. Com a vitória de hoje, a dupla se tornou a primeira a ganhar dois títulos seguidos desde 2004, quando os irmãos americanos Bob e Mike Bryan se sagraram bicampeões. Esta foi a segunda vez na carreira que Marcelo Melo foi vice no Finals. A primeira foi há três anos, quando ainda jogava com o croata Ivan Dodig. Na ocasião, o mineiro e o parceiro foram batidos, justamente pelos irmãos Bryan.