Melhor do mundo, técnico Ranieri é demitido do Leicester City

O Leicester City foi a sensação da temporada passada. Pequeno, com muito menos dinheiro que os rivais, o clube surpreendeu o mundo ao conquistar o Campeonato Inglês, um dos mais ricos e disputados do mundo, pela primeira vez em 132 anos de história . Um dos heróis daquela conquista foi o técnico italiano Claudio Ranieri, eleito o melhor treinador do mundo em 2016 pela Fifa. Nesta quarta-feira, porém, Ranieri não resistiu à temporada ruim da equipe e foi demitido.

Apenas na 17ª colocação do Campeonato Inglês, a um ponto da zona de rebaixamento, Ranieri caiu após derrota por 2 a 1 para o Sevilla, fora de casa, no jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões. Em comunicado oficial, o clube afirmou que a diretoria teve de tomar uma decisão “dolorosa, porém necessária.”

O vice-presidente do clube, Aiyawatt Srivaddhanaprabha, disse que esta foi a “decisão mais difícil que teve de tomar em sete anos no clube. “Seu calor, charme e carisma ajudaram a transformar percepções do clube e desenvolver seu perfil em uma escala global. Seremos para sempre gratos a ele por tudo que nos ajudou a conseguir”, escreveu o clube.

Ranieri, de 65 anos, já treinou clubes de peso, como Napoli, Valencia, Atlético de Madri, Chelsea, Juventus, Roma, Inter de Milão e Monaco, mas nunca havia conquistado um título nacional antes do feito com o Leicester, também inédito para o clube. Nas redes sociais, muitos torcedores protestam contra a demissão do ídolo.