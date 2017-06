McGregor já provoca Mayweather – com foto do pai do boxeador

Assim que a luta entre o campeão peso-leve do UFC Conor McGregor e boxeador multicampeão invicto Floyd Mayweather foi confirmada, na noite desta quarta-feira, o atleta irlandês deu início ao trash talk, as famosas provocações no esporte, que devem ser recorrentes até o dia da do evento, em 26 de agosto, em Las Vegas. McGregor, que tem 28 anos, usou as redes sociais para ironizar a idade de Mayweather (40 anos) ao “confundi-lo” com seu pai, Floy Mayweather Sr.

McGregor anunciou que a “a luta está marcada”, na legenda de uma montagem em que aparece ao lado do pai de Mayweather, que também foi boxeador e tem 64 anos.

THE FIGHT IS ON. pic.twitter.com/KhW0u3jRft — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) June 14, 2017

“Money” Mayweather pareceu não se importar e, horas depois, usou as redes sociais para fazer o que mais gosta: ostentar. Mostrou seu “estilo de vida”, exibindo sua nova limusine Rolls Royce (com carpete de chinchila) e seu relógio de ouro.

Campeão mundial em diversas categorias, entre peso-pena e peso-médio-ligeiro, Mayweather afirmou em março que deixaria sua aposentadoria (ele abandonou os ringues em setembro de 2015) apenas para lutar com o irlandês. Dana White, chefão do UFC, disse que a bolsa do irlandês deve chegar a 100 milhões de dólares (pouco mais de 327 milhões de reais)