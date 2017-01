McGregor desdenha de Anderson Silva – e desafia Dana White

Conor McGregor manteve o estilo falastrão e não se impressionou com o desafio do brasileiro Anderson Silva, que na semana passada disse que gostaria de enfrentá-lo. O campeão peso-leve do UFC concedeu uma controversa entrevista coletiva em Manchester, na Inglaterra, no sábado, e disse que sua próxima meta é encarar o americano Floyd Mayweather em uma luta de boxe, com ou sem o consentimento do UFC.

Perguntado sobre Anderson Silva e todos os outros que pedem para enfrentá-lo, McGregor deu de ombros. “F…-se todos eles. Você viu Anderson Silva falando? Que p… é essa? Ele fica falando meu nome toda hora. Eu luto com qualquer um. Faça os números e a situação certa, e eu luto”, desdenhou o irlandês. Anderson, ex-campeão peso-médio (até 84 quilos), desafiou o atual campeão dos leves (70 quilos) para uma luta em peso combinado de 81 quilos.

McConor confirmou que negocia um duelo milionário contra o igualmente fanfarrão Floyd Mayweather, maior estrela do boxe mundial. Disse ter “100% de certeza” de que a luta acontecerá, mesmo que o presidente do UFC Dana White não o autorize. “Eu não preciso de regras. Se eu quiser mesmo lutar, f….-se o UFC, o MMA e o boxe.”

Na madrugada de domingo, após o UFC Denver, Dana White, tão acostumado a mimar o irlandês, subiu o tom e deixou claro que McGregor tem acordos a cumprir com o a organização. “Vocês sabem o que eu acho do Conor, sempre mostrei o maior respeito por ele, e se ele quiser seguir este caminho conosco terá uma queda épica.” O presidente do UFC ainda ironizou ao dizer que as chances de McGregor enfrentar Mayweather são as mesmas de ele, Dana, jogar o SuperBowl do próximo domingo no lugar do quarterback Tom Brady.