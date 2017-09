Mayweather tem quadro (gigante) de McGregor em sua sala

Depois de derrotar o campeão do UFC Conor McGregor em uma histórica luta de boxe realizada no final de agosto, Floyd Mayweather mostrou que o feito continua muito presente em seu cotidiano.

O pugilista americano publicou nesta terça-feira em sua conta do Instagram uma foto em um cômodo de sua casa em Beverly Hills (avaliada em cerca de 80 milhões de reais, segundo o diário Daily Mail), junto de dois grandes quadros: um deles, do irlandês, com que trocou diversas farpas para promover a luta.

A obra é assinada pela artista Tiffanie Anderson, também conhecida como “The Pretty Artist”, que já realizou outros trabalhos em homenagem à Mayweather. Um deles retrata a vitória do americano sobre o filipino Manny Pacquiao, na luta que ocorreu em 2015.

Exclusive timeless artwork in my Beverly Hills home. #BeverlyHills #90210 #TBE #TMT A post shared by Floyd Mayweather (@floydmayweather) on Sep 25, 2017 at 10:12pm PDT

50-0!!! That was a good fight! A post shared by Tiffanie Anderson 🎀 (@theprettyartist) on Aug 26, 2017 at 11:31pm PDT