Mayweather tem casa roubada enquanto celebrava aniversário

Floyd Mayweather celebrou seu aniversário de 40 anos neste fim de semana em grande estilo, com uma farra repleta de celebridades como Justin Bieber e Mariah Carey, em Los Angeles, nos Estados Unidos. No entanto, enquanto o ex-boxeador festejava, sua casa em Las Vegas foi roubada. Segundo informações do site americano TMZ, os ladrões levaram cerca de 150.000 dólares (cerca de 466.000 reais) em objetos como bolsas e relógios.

“Policiais informaram que aparentemente alguém forçou a porta do escritório nos fundos da casa e levou diversos objetos”, afirmou o famoso site de fofocas. Mayweather, que por vários anos foi considerado o atleta mais bem pago do mundo, agora deve fazer um inventário dos itens furtados para ajudar nas investigações.

Em sua festa em Los Angeles, Mayweather, claro, fez questão de ostentar. Notas de 100 dólares com seu rosto estampado foram penduradas em uma “árvore de dinheiro” próxima a carrões e um tigre siberiano enjaulado, conforme mostrou o TMZ.

Mayweather se aposentou do boxe em setembro de 2015 com 49 vitórias em 49 lutas. Ele, porém, negocia seu retorno aos ringues para uma superluta contra o igualmente falastrão Conor McGregor, maior estrela do UFC na atualidade.