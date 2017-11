Massa: ‘Hamilton não deve nada a Senna nem a Schumacher’

Em sua participação no programa Bem, Amigos!, do canal SporTV, nesta segunda-feira, Felipe Massa elogiou Lewis Hamilton, tetracampeão da Fórmula 1 no último dia 29 de outubro. O piloto da Williams, que anunciou nova aposentadoria definitiva no sábado, colocou Hamilton no mesmo nível de campeões como Ayrton Senna e o alemão Michael Schumacher.

“Hamilton não deve nada a Senna nem a Schumacher, ou a qualquer outro piloto da história do automobilismo mundial. O que ele mostrou em grandes prêmios que disputou, os recordes batidos: é impressionante o de pole positions, que o Senna já tinha e era incrível, o Schumacher ultrapassou após muitas corridas a mais. O Hamilton bateu tanto o do Senna quanto o do Schumacher, em um número de corridas condizente.”

“É sem dúvida um dos melhores da história da Fórmula 1, junto com Ayrton Senna, com Schumacher e outros pilotos”, completou Massa. No GP do México, com três corridas de antecedência, Hamilton conquistou seu quarto título. Nesta temporada, o piloto da Mercedes chegou a 72 poles – o recorde era de Schumacher, com 68 largadas em primeiro.