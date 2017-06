Massa diz que Fernando Alonso deve deixar F1 se está infeliz

Depois de participar da Indy e retornar à Fórmula 1 frustrado com o desempenho de sua McLaren, Fernando Alonso pareceu desanimado para as próximas etapas. O brasileiro Felipe Massa, que já foi colega de equipe do espanhol na Ferrari, acredita que se ele não esta se sentindo bem, deveria deixar a categoria. “Se não está se divertindo, acredito que seja melhor ir embora”, afirmou.

Em entrevista ao jornal espanhol El Confidencial, Massa disse não saber o que esperar para o futuro do piloto da McLaren. Alonso ocupa, atualmente, a 19ª colocação na tabela geral e já declarou que, para seguir na equipe, é preciso que o time se torne mais competitivo.

Massa acredita que tanto na F1 quanto na Indy, sempre haverá grande concorrência, e as corridas serão lideradas pelos times mais fortes.

“Sempre vencem as duas melhores equipes na Indy, Penske e Ganassi. São sempre os mesmos. Mas isso não é problema. Aqui na F1 acontece a mesma coisa”, disse Massa.

