Martine Grael e Kahena competem com homens – e vencem regata

As campeãs olímpicas da vela Martine Grael e Kahena Kunze seguem brilhando, inclusive entre os homens. A dupla foi convidada a participar da IV Copa Brasil de Vela, no rio Guaíba, em Porto Alegre e na segunda-feira, no primeiro dia de disputas da classe 49er, Martine e Kahena venceram uma das regatas, superando inclusive Robert Scheidt, dono de cinco medalhas olímpicas, e seu parceiro Gabriel Borges.

“Toda competição é válida, e competir com os homens é um desafio maior. Hoje, demos um jeito de acertar todos os detalhes para ganhar alguma vantagem caso o vento aumentasse. E isso deu certo”, explicou Martine, que topou o desafio de correr ao lado de Kahena de 49er pela falta de um número suficiente de adversárias na 49erFX. As embarcações das duas classes são iguais, mas o mastro e a vela são maiores na 49er.

Novas corridas foram disputadas nesta terça-feira e as campeãs da Rio-2016 estão em terceiro na classificação geral, com dez pontos perdidos (na vela, vence quem perder menos pontos), em cinco regatas. Os líderes são Marco Grael e o espanhol Carlos Robles, com quatro pontos perdidos. Scheidt, competindo pela primeira vez no país na classe 49er, e Gabriel Borges, aparecem em segundo lugar, com nove pontos perdidos.

A disputa da Copa Brasil segue até o próximo sábado. O campeonato serve como seletiva para a formação da Equipe Brasileira de Vela para este ano. “Estamos encarando este campeonato como um grande treino. A 49er é bem mais puxada. Embora seja o mesmo barco, temos que fazer mais força. Quando voltarmos a treinar no nosso barco, acho que será até mais fácil e isso será muito vantajoso para o 49er Fx”, afirma Kahena.