Marcelo Melo leva o Brasil ao título de duplas em Wimbledon

1. Wimbledon Masculino - Duplas zoom_out_map 1 /7 Brasileiro Marcelo Melo e o polonês Lukasz Kubot comemoram vitória na final de Wimbledon contra o austríaco Oliver Marach e o croata Mate Pavic, em Londres (Glyn Kirk/AFP)

2. Wimbledon Masculino - Duplas zoom_out_map 2 /7 Polonês Lukasz Kubot e Brasileiro Marcelo Melo disputam final de Wimbledon contra o austríaco Oliver Marach e o croata Mate Pavic, em Londres (Andrew Couldridge/Reuters)

3. Wimbledon Masculino - Duplas zoom_out_map 3 /7 Brasileiro Marcelo Melo comemora vitória na final de Wimbledon contra o austríaco Oliver Marach e o croata Mate Pavic, em Londres (Matthew Childs/Reuters)

4. Wimbledon Masculino - Duplas zoom_out_map 4 /7 Brasileiro Marcelo Melo comemora vitória na final de Wimbledon contra o austríaco Oliver Marach e o croata Mate Pavic, em Londres (Matthew Childs/Reuters)

5. Wimbledon Masculino - Duplas zoom_out_map 5 /7 Polonês Lukasz Kubot e Brasileiro Marcelo Melo comemoram vitória na final de Wimbledon contra o austríaco Oliver Marach e o croata Mate Pavic, em Londres (Matthew Childs/Reuters)

6. Wimbledon Masculino - Duplas zoom_out_map 6 /7 Brasileiro Marcelo Melo comemora vitória na final de Wimbledon contra o austríaco Oliver Marach e o croata Mate Pavic, em Londres (Glyn Kirk/AFP)

7. Wimbledon Masculino - Duplas zoom_out_map 7/7 Polonês Lukasz Kubot e Brasileiro Marcelo Melo comemoram vitória na final de Wimbledon contra o austríaco Oliver Marach e o croata Mate Pavic, em Londres (Andrew Couldridge/Reuters)

O brasileiro Marcelo Melo – número 1 do ranking mundial – e seu parceiro, o polonês Lukasz Kubot, conquistaram o inédito título de duplas da edição 2017 do torneio de Wimbledon, em partida que durou 4h39min. Com o resultado, o Brasil volta a vencer o tradicional Grand Slam inglês após 51 anos – o primeiro título entre os homens, em 140 anos de disputas. A última comemoração de um tenista profissional do país foi nas duplas femininas, com Maria Esther Bueno, em 1966.

Melo e Kubot, cabeças de chave 4 e melhor dupla do mundo, derrotaram o austríaco Oliver Marach e o croata Mate Pavic – cabeças 16 – por 5/7, 7/5, 7/6(7/2), 3/6 e 13/11.

O jogo foi tão longo, equilibrado e disputado, que após 4h34min precisou ser suspenso por 10 minutos para que o teto retrátil fosse fechado e as luzes acesas. Na volta, a vitória e o título: com pouquíssimos erros dos dois lados, a final foi decidida apenas no quinto e último set.

Além de entrar para história do tênis brasileiro, Melo conquistou pela segunda vez em sua carreira um título de Grand Slam. A primeira foi em 2015, quando levou a melhor em Roland Garros, ao lado do croata Ivan Dodig. Nesta semana, após vencer o finlandês Henri Kontinen e o australiano John Peers, nas semifinais, o mineiro ainda assumiu a liderança do ranking de duplas da ATP, que será atualizado na próxima segunda-feira.

Esta foi a 11ª participação do brasileiro em Wimbledon, em que foi vice-campeão em 2013, quando, ao lado de Dodig, perdeu para os americanos Bob e Mike Bryan. Em 2007, junto com André Sá, chegou até às semifinais, caindo diante os franceses Arnaud Clément e Michael Llodra, que ficaram com o título, posteriormente.

Com Kubot, nesta temporada, Melo conquistou outros quatro troféus: no Masters 1.000 de Miami, nos Estados Unidos, no Masters 1.000 de Madri, na Espanha, no ATP 250 de ‘s-Hertogenbosch, na Holanda, e no ATP 500 de Halle, na Alemanha – os dois últimos, na grama.

(Com EFE e Gazeta Press)