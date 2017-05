Marcelinho Paraíba, 41 anos, é apresentado na Portuguesa

A Portuguesa anunciou nesta terça-feira a contratação de sua principal estrela para a disputa da Série D do Brasileirão: Marcelinho Paraíba. O jogador de 41 anos estava no Treze (PB) e já foi apresentado nesta tarde com a camisa da Lusa, no Canindé.

O jogador, que mantém os cabelos descoloridos, tem passagens por mais de 20 clubes e se destacou jogando por São Paulo, Grêmio, Hertha Berlim (Alemanha) e pela seleção brasileira, no início dos anos 2000. Além do veterano, a Portuguesa contratou o atacante Fernandinho, de 25 anos, que disputou a Série A2 do Paulistão pelo Rio Branco.