Manchester United volta a ser o clube mais rico do mundo

O Manchester United voltou a ser o clube de futebol mais rico do mundo depois de onze anos de domínio do Real Madrid. Mesmo vivendo mau momento dentro dos gramados (não vence o Campeonato Inglês desde 2013 e a Liga dos Campeões desde 2008), o United superou o clube espanhol ao atingir a receita recorde de 689 milhões de euros (cerca de 2,3 bilhões de reais) na temporada 2015-2016, de acordo com relatório anual Money League, da Deloitte, publicado nesta quinta-feira.

Mesmo tendo vencido a Liga dos Campeões, o Real Madrid não só perdeu a liderança que detinha desde 2004, como caiu para terceiro, atrás do rival Barcelona. Bayern de Munique e Manchester City subiram uma posição cada e ficaram em quarto e quinto lugares, respectivamente. O Paris Saint-Germain caiu duas posições e é o sexto.

Oito dos primeiros 20 colocados são clubes ingleses. O atual campeão nacional, o Leicester City, entrou na lista pela primeira vez, em 20° lugar, e Tim Bridge, diretor sênior da Deloitte, disse que é provável que todos os 20 clubes da primeira divisão inglesa estejam no Top 30 no próximo ano, graças a um acordo de 5,1 bilhões de libras de direitos televisivos que entrou em vigor neste ano.

Somente um clube espanhol além de Real Madrid e Barcelona, o Atlético de Madri, entrou no Top 20, enquanto há três da Alemanha e quatro da Itália, liderados pela Juventus, em 10° lugar.

Os 20 clubes mais ricos do mundo na temporada 2015/2016:

1. Manchester United (Inglaterra) – 689 milhões de euros

2. Barcelona (Espanha) – 620,2 milhões de euros

3. Real Madrid (Espanha) – 620,1 milhões de euros

4. Bayern de Munique (Alemanha) – 592 milhões de euros

5. Manchester City (Inglaterra) – 524,9 milhões de euros

6. Paris Saint-Germain (França) – 520,9 milhões de euros

7. Arsenal (Inglaterra) – 468,5 milhões de euros

8. Chelsea (Inglaterra) – 447,4 milhões de euros

9. Liverpool (Inglaterra) – 403,8 milhões de euros

10. Juventus (Itália) – 341,1 milhões de euros

11. Borussia Dortmund (Alemanha) – 283,9 milhões de euros

12. Tottenham Hotspur (Inglaterra) – 279,7 milhões de euros

13. Atlético de Madri (Espanha) – 228,6 milhões de euros

14. Schalke 04 (Alemanha) – 224,5 milhões de euros

15. Roma (Itália) – 218,2 milhões de euros

16. Milan (Itália) – 214,7 milhões de euros

17. Zenit São Petersburgo (Rússia) – 196,5 milhões de euros

18. West Ham United (Inglaterra) – 192,3 milhões de euros

19. Inter de Milão (Itália) – 179,2 milhões de euros

20. Leicester City (Inglaterra) – 172,1 milhões de euros

(com agência Reuters)