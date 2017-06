Manchester United dispensa lesionado Ibrahimovic

Zlatan Ibrahimovic não é mais jogador do Manchester United. Nesta sexta-feira, o nome do sueco apareceu na lista de atletas dispensados pelos clubes que participarão da edição 2017/18 divulgada pela Premier League. O contrato do atacante de 35 anos, que está lesionado, se encerra no próximo dia 30 e não será renovado.

Apesar dos bons números (marcou 28 gols em 46 jogos disputados), Ibrahimovic não faz partes do planos de José Mourinho para a próxima temporada. Segundo a imprensa inglesa, o principal motivo da não renovação seria a grave lesão do joelho esquerdo sofrida em abril. Ibra não tem previsão de retorno aos gramados e o clube preferiu apostar em um jogador mais jovem do que esperar o retorno do sueco.

O nome mais forte no momento é o de Alvaro Morata, que pertence ao Real Madrid. O espanhol de 24 anos estaria insatisfeito com a reserva nos merengues e pode se transferir à equipe inglesa para a disputa da Liga dos Campeões da Europa. A mídia europeia crava uma proposta de 60 milhões de libras (250 milhões de reais) pela contratação do jovem atacante.

Já o futuro de Zlatan ainda é uma incógnita. Segundo o canal de televisão inglês Sky Sports, o sueco interessa ao LA Galaxy, que disputa a Major League Soccer dos Estados Unidos.