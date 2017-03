Mancha Alviverde anuncia fim das atividades após morte de líder

A torcida organizada Mancha Alviverde, a principal uniformizada do Palmeiras, anunciou nesta quinta-feira o encerramento das atividades por tempo indeterminado. A agremiação publicou o aviso na página oficial no Facebook depois de o fundador da facção, Moacir Bianchi, ter sido assassinado na noite de quarta-feira, emboscado no bairro de Ipiranga, na capital paulista.

No texto, a torcida credita o encerramento após 34 anos a “diversos problemas”. A principal organizada do clube também tem uma escola de samba, que disputa o Grupo Especial do Carnaval de São Paulo. “Comunicamos a todos os associados que a torcida Mancha Alviverde após 34 anos de fundação está encerrando suas atividades por tempo indeterminado”, diz trecho do comunicado.

Bianchi, fundador e ex-presidente da organizada, foi assassinado a tiros no Ipiranga. O caso foi encaminhado ao Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) para investigação. “Uma pessoa que tanto lutou para que a Mancha Verde pudesse se tornar uma grande torcida, e para que a torcida do Palmeiras fosse respeitada. Moacir fez da Mancha Verde a sua vida”, diz comunicado da Mancha no Facebook.

(com Estadão Conteúdo)