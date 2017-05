Luverdense empata com Paysandu e é campeão da Copa Verde

O Luverdense, do Mato Grosso, coroou uma campanha brilhante e conquistou o título da Copa Verde de 2017 na noite desta terça-feira. Um empate em 1 a 1 diante do favorito Paysandu, no Mangueirão, em Belém, serviu para a equipe mato-grossense, que havia vencido o jogo de ida, na Arena Pantanal, por 3 a 1. Além da taça inédita, o Luverdense garantiu uma vaga na Copa do Brasil de 2018, já entrando direto na oitavas de final.

O título coloca o Luverdense no grupo de campeões da Copa Verde, torneio que reúne clubes das regiões Centro-Oeste e Norte e do Estado do Espírito Santo. O Brasília foi o primeiro campeão da Copa Verde, em 2014, seguido por Cuiabá e Paysandu.

Com a vantagem de poder perder por até um gol, o Luverdense sofreu no primeiro tempo. O Paysandu abriu 1 a 0 logo aos três minutos, com bonito chute de Leandro Carvalho. O gol do título do time mato-grossense veio aos 33 minutos do segundo tempo, com Rafael Silva, de pênalti, calando os mais de 28.000 torcedores no Mangueirão. Os dois times disputarão a Série B do Campeonato Brasileiro.

(com Estadão Conteúdo)