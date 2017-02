Luis Fabiano viaja ao Rio e já posta camisa do Vasco

Luis Fabiano está de volta ao futebol brasileiro. O atacante de 36 anos anunciou nesta sexta-feira, em suas redes sociais, que atuará em 2017 pelo Vasco da Gama, após rescindir contrato com clube chinês Tianjin Quanjian. Dispensando o mistério que rondava a negociação, Luis Fabiano já postou uma foto da camisa do Vasco antes mesmo de assinar o novo acordo. “A caminho da cidade maravilhosa”, escreveu, na legenda da foto.

A caminho da cidade maravilhosa.. #LF9 #faltapouco #vascodagama #tachegandoahora #okaosocomeçoufabulosochegou Uma publicação partilhada por Luis Fabiano Clemente (@luisfabianooficial) a Fev 16, 2017 às 9:22 PST

Pelo Tianjin Quanjian, Luís Fabiano foi o artilheiro da segunda divisão chinesa, com 23 gols em 29 partidas. O clube, antes treinado por Vanderlei Luxemburgo, demitido, reagiu sob a direção do italiano Fabio Cannavaro e conquistou o título e o acesso à agora badalada elite chinesa.

A mudança nas regras sobre o limite de estrangeiros nas equipes e a contratação do também brasileiro Alexandre Pato e do belga Axel Witsel fizeram com que Luís Fabiano acelerasse seu retorno ao país. Será a primeira passagem do atacante, revelado pela Ponte Preta e consagrado no São Paulo, por uma equipe do Rio.