Luis Fabiano se envolve em acidente com moto antes de treino

O atacante Luis Fabiano, do Vasco da Gama, levou um susto na manhã desta terça-feira ao se envolver em um acidente de trânsito próximo a São Januário, antes do treino da equipe. Uma moto com duas pessoas se chocou na traseira do carro do jogador, que estacionou o carro para prestar socorro.

Nas redes sociais, fotos divulgadas por perfis sobre o trânsito no Rio divulgaram imagens de Luis Fabiano fora do carro após o acidente. Em uma delas, uma mulher, que estaria na garupa da moto, aparece deitada no chão.

A assessoria do atacante confirmou o ocorrido e disse que ninguém se feriu gravemente. “Uma moto com duas pessoas colidiu com a traseira do carro do Luis Fabiano na Av. Brasil hoje pela manhã. O Luis parou o carro e prestou socorro. A PM e uma ambulância estiveram no local. As pessoas que estavam na moto passavam bem e não quiseram ser levadas ao hospital pela ambulância”, informou a assessoria.

Luis Fabiano, que marcou cinco gols em cinco jogos do Brasileirão, foi poupado do jogo da próxima quarta-feira, diante da Chapecoense, na Arena Condá. A comissão técnica preferiu preservar o atleta de 36 anos para o jogo do próximo sábado, em casa, contra o Avaí.

(com Gazeta Press)