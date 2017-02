Liverpool anuncia ex-executivo da Microsoft como novo CEO

O Liverpool anunciou nesta segunda-feira que Peter Moore, ex-executivo de empresas como Microsoft, SEGA e Reebok, será seu novo CEO. Moore, que nasceu em Liverpool mas mora nos Estados Unidos, vai assumir o cargo somente em junho e vai se reportar diretamente ao Fenway Sports Group, proprietário do tradicional clube inglês.

A chegada de Moore faz parte da transição no comando do clube. O período de mudança vai completar 10 meses em junho, culminando com a contratação de Moore como novo principal executivo.

Aos 61 anos, o novo CEO do Liverpool deixa a Electronic Arts, empresa que desenvolve e distribui jogos eletrônicos, para assumir o clube. Ao todo, ele trabalhou na EA por cerca de dez anos, ocupando com frequência cargos de direção. Atuando na empresa em solo norte-americano nos últimos anos, ele terá que voltar a sua cidade natal para comandar o Liverpool.

